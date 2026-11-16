Toronto Tempo виграв лотерею драфту WNBA та отримав перший вибір 2027 року — The Guardian

У Канаді команда «Торонто Темпо» виграла лотерею драфту WNBA та отримала перший вибір на драфті 2027 року. Клуб приєднався до ліги як нова команда в попередньому сезоні та мав 33% шансів на перемогу в лотереї. Про це повідомляє The Guardian.

Другим обиратиме «Г’юстон Кометс»

Найвищі шанси на перший вибір перед жеребкуванням мали «Торонто Темпо» та «Г’юстон Кометс» — по 33%. «Кометс», які раніше називалися «Коннектикут Сан», отримали другий вибір.

«Вашингтон Містікс» залишилися з третім вибором. Команда мала право на вибір «Чикаго Скай» у першому раунді завдяки обміну. «Сіетл» обиратиме четвертим, «Портленд Файр» — п’ятим, а «Лос-Анджелес Спаркс» отримали шостий і сьомий вибори, здобувши сьомий в обміні з «Фініксом».

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Склад учасниць драфту ще не визначено

Після цього у першому раунді обиратимуть «Нью-Йорк», «Даллас», «Індіана» та «Чикаго». «Скай» також володіють 12-м вибором, а перший раунд завершать «Даллас», «Голден Стейт» і «Міннесота».

Склад учасниць драфту може змінитися після того, як NCAA надала гравчиням право на п’ятий сезон виступів. Подати заявки на драфт потрібно до 2 квітня, а учасниці Final Four матимуть додатковий час. Першим номером драфту потенційно може стати зірка Університету Південної Каліфорнії Джуджу Воткінс.

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