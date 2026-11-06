TotalEnergies планує почати буріння на Акпо 13 листопада — Premium Times Nigeria

Французька енергетична компанія TotalEnergies доставила ультраглибоководне бурове судно Noble Black Rhino на нафтово-газове родовище Акпо біля узбережжя Нігерії. Буріння свердловини AFE-1X заплановане на 13 листопада, повідомляє Premium Times Nigeria.

За даними компанії, судно увійшло до нігерійських вод 2 листопада, подолавши 738 морських миль із Кот-д’Івуару, а до родовища прибуло о 6-й ранку 3 листопада. TotalEnergies заявила, що готує судно до початку робіт.

Роботи на шельфовому родовищі

Акпо розташоване приблизно за 150 кілометрів від узбережжя Нігерії та входить до ліцензії Petroleum Mining Lease 2, яка раніше мала назву Oil Mining Lease 130. Видобуток на родовищі почався у березні 2009 року. Оператором є TotalEnergies Upstream Nigeria Limited, яка має 24% участі в ліцензії.

Іншими партнерами є китайська CNOOC із часткою 45%, South Atlantic Petroleum Limited із 15% та Prime 130 із 16%. Концесіонером угоди про розподіл продукції виступає Nigerian National Petroleum Company Limited. За даними NNPC, у 2023 році основне родовище Акпо виробляло 124 тисячі барелів нафтового еквівалента на добу.

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У лютому 2024 року TotalEnergies оголосила про запуск видобутку на Akpo West, підключеному підводною інфраструктурою до плавучої установки з видобутку, зберігання та відвантаження на Акпо. Очікувалося, що проєкт додасть 14 тисяч барелів конденсату на добу, а до 2028 року видобуток газу сягне до 4 млн кубометрів щодня.

Контракт Noble та питання для громад

Noble Corporation у звіті за третій квартал 2026 року повідомила про контракт із TotalEnergies у Нігерії на буріння чотирьох свердловин. Його старт очікувався у четвертому кварталі 2026 року, а тривалість становитиме приблизно 150 днів. Угода також передбачає шість додаткових опціонних свердловин, однак Noble не уточнила, на яких саме родовищах проводитимуть усі роботи.

Premium Times Nigeria також зазначає, що в публічних реєстрах не вдалося знайти окремий фонд розвитку приймаючих громад або список громад-бенефіціарів для глибоководних операцій Акпо та Егіна. У презентації 2022 року регулятор NUPRC визначив штати Риверс і Байєлса як прибережні штати, пов’язані з глибоководними операціями Акпо та Егіна.

Закон Нігерії про нафтову промисловість передбачає створення фондів розвитку приймаючих громад і внески в розмірі 3% фактичних річних операційних витрат за попередній фінансовий рік. Видання повідомило, що станом на час публікації TotalEnergies не відповіла на його запит щодо того, який фонд охоплює громади, пов’язані з Акпо та Егіна.

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