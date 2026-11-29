«Тоттенгем» переміг «Сандерленд» з рахунком 2:0 у недільному матчі на «Стадіумі оф Лайт». Джеймс Меддісон забив обидва м’ячі лондонської команди. Як повідомляє Cyprus Mail, перебіг гри змінило вилучення Томаса Меньє на 12-й хвилині.

Вилучення на початку матчу

Меньє отримав червону картку за запізнілий підкат. «Тоттенгем» скористався чисельною перевагою на 35-й хвилині: Меддісон замкнув низову передачу Енді Робертсона та відкрив рахунок.

Другий гол Меддісон забив на 70-й хвилині, відзначившись після кутового. «Сандерленд» мало що створив в атаці в матчі проти «Тоттенгема», який грав без кількох нападників.

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Заміни та найближчий матч

Наприкінці зустрічі «Тоттенгем» провів заміни: Матеус Фернандеш і Дестіні Удоджі вийшли замість Робертсона та Сандро Тоналі. Перед грою участь Меддісона була під питанням, оскільки він пропустив командне тренування та працював у приміщенні раніше того тижня.

У попередньому матчі 21 листопада «Сандерленд» зіграв унічию 0:0 з «Астон Віллою». Наступним суперником команди стане «Ліверпуль» у середу.

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