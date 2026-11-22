У Манчестері, Велика Британія, «Тоттенгем» переміг «Манчестер Сіті» з рахунком 3:1 у матчі жіночої Суперліги. Поразка не дозволила «Сіті» вийти на перше місце турнірної таблиці: команда залишилася другою, маючи 25 очок після 11 ігор. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перебіг матчу

Господарки відкрили рахунок уже на 10-й хвилині — відзначилася Банні Шоу. Перед перервою норвезька нападниця «Тоттенгема» Катінка Тандберг зрівняла рахунок.

На 74-й хвилині Дрю Спенс розрізною передачею через центр вивела Матильду Вінберг на ударну позицію, і та забила другий м’яч гостей. Невдовзі Джессіка Наз забила третій гол «Тоттенгема» у своєму 100-му матчі в жіночій Суперлізі.

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Становище команд

Лідерками чемпіонату залишилися «Челсі», які напередодні зіграли внічию 1:1 з «Ліверпулем». «Манчестер Сіті» відстає від них на два очки та випереджає «Лондон Сіті Лайонессес», що посідає третє місце, також на два бали. Перемога підняла «Тоттенгем» на п’яту позицію з 20 очками.

В іншому матчі дня «Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Бірмінгем Сіті» — 2:1. Сімі Авуджо забила переможний гол у доданий до другого тайму час, а «Юнайтед» набрав 21 очко й посідає четверте місце.

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