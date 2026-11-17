У США орієнтовна ціна компактного пікапа Scion Kei-01 може становити близько 22 тисяч доларів. Віцепрезидент Toyota USA з інженерії Дон Федеріко в інтерв’ю The Drive заявив, що модель коштуватиме менш ніж 30 тисяч доларів, а суму в 22 тисячі доларів назвав «розумною». Офіційну ціну компанія поки не оголосила, повідомляє Motor1.

Пікап для ферм і кампусів

Scion Kei-01 розробляють відповідно до американських норм для тихохідних транспортних засобів, тому його максимальну швидкість обмежать 25 милями на годину. Toyota призначає пікап переважно для використання поза дорогами загального користування — на фермах, ранчо та в університетських кампусах.

Модель не призначена для конкуренції з повноцінними дорожніми пікапами, зокрема Ford Maverick. За даними Motor1, Maverick, який названо найдешевшим повністю допущеним до доріг пікапом на американському ринку, коштує від трохи менш ніж 30 тисяч доларів.

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Scion Kei-01 оснастять 660-кубовим двигуном, безступеневою трансмісією та повним приводом. Автомобіль матиме лише праве розташування керма, кнопку запуску двигуна, електросклопідйомники й інформаційно-розважальний екран.

Виробництво у 2027 році

Вантажна платформа пікапа матиме відкидні боковини, що мають спростити завантаження та розвантаження. Її вантажопідйомність становитиме 660 фунтів.

Toyota планує почати виробництво Scion Kei-01 у другій половині 2027 року на заводі в штаті Індіана. Спершу автомобілі продаватимуть клієнтам із автопарками. Якщо попит буде достатнім, компанія розгляне обмежені роздрібні продажі.

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