Toyota підвищила ціни на пікап Tacoma 2027 модельного року та скоротила строк безкоштовного планового технічного обслуговування за програмою ToyotaCare. Базова версія SR коштує від 32 725 доларів без урахування доставки. Зі збором за доставку в розмірі 1 745 доларів її ціна становить 34 470 доларів.

Нові умови ToyotaCare

Як повідомляє Motor1, ToyotaCare для Tacoma 2027 року покриватиме регламентне обслуговування протягом одного року або до пробігу 10 тисяч миль — залежно від того, що настане раніше. Для Tacoma 2026 модельного року програма діяла два роки або до 25 тисяч миль.

Водночас дворічна програма допомоги на дорозі без обмеження пробігу зберігається. За даними видання, Toyota пояснила зміну умов ToyotaCare відгуками клієнтів.

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Ціни на всі комплектації Tacoma зросли щонайменше на 180 доларів. Версії TRD Off-Road і TRD Sport подорожчали на 520 доларів, а гібридна Tacoma TRD Pro у найвищій комплектації коштує 66 675 доларів із урахуванням доставки.

Оснащення SR5 та силові установки

Для комплектації SR5 Toyota додала до стандартного оснащення передні сидіння з електрорегулюванням і підігрівом, а також колеса з темно-сріблястим оздобленням. Раніше для отримання таких сидінь потрібно було обирати дорожчий пакет опцій або комплектацію.

Бензиновий двигун Tacoma, як і раніше, розвиває 278 кінських сил і 317 фунт-футів крутного моменту. Гібридна силова установка i-Force Max має потужність 326 кінських сил та крутний момент 465 фунт-футів. Для TRD Pro також запропонували ексклюзивний колір кузова Honeycomb.

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