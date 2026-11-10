Toyota планує випустити кей-трак Scion KEI-01 у США у 2027 році — Motor1

Toyota відроджує бренд Scion у США, починаючи з компактного повнопривідного кей-трака KEI-01. Як повідомляє Motor1, автомобіль під брендом Scion by Toyota вироблятимуть у США, а його поява запланована на другу половину 2027 року.

Спершу для автопарків

Спочатку KEI-01 планують продавати лише клієнтам, які купують транспорт для автопарків. Якщо попит буде достатнім, Toyota може розглянути обмежений роздрібний продаж. Офіційної ціни компанія ще не назвала, однак Motor1 припускає, що вартість моделі може бути трохи нижчою за 20 тисяч доларів.

KEI-01 має відповідати американським вимогам до низькошвидкісних транспортних засобів, тому його максимальна швидкість становитиме 25 миль на годину. Автомобіль матиме праве розташування керма, довжину трохи більш як 11 футів і ширину менш як п’ять футів.

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Характеристики KEI-01

Кей-трак оснастять трициліндровим двигуном об’ємом 660 кубічних сантиметрів, варіатором CVT і повним приводом. Вантажна платформа матиме відкидні боковини, а її вантажопідйомність сягатиме 600 фунтів.

У кабіні передбачені опалення, кондиціонер, запуск двигуна кнопкою, електросклопідіймачі та центральний екран мультимедійної системи. Scion by Toyota також розробляє концепт side-by-side SxS із 300-сильною гібридною силовою установкою та концепт скутера BKE. Водночас рішення про їхнє серійне виробництво ще не оголошували.

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