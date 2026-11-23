Toyota готує масштабне оновлення Corolla, у межах якого модель уперше отримає повністю електричну версію. Наступне, 13-те покоління автомобіля базуватиметься на новій платформі, що підтримуватиме бензинові, гібридні, підзаряджувані гібридні та електричні силові установки, повідомляє Electrek.

Нова платформа та дизайн

Генеральний директор Toyota Кодзі Сато під час презентації Corolla Concept на Japan Mobility Show заявив, що компанія прагне створювати привабливі автомобілі незалежно від типу силової установки. Виробник поки не розкрив параметрів батареї та силової установки електричної Corolla, однак очікується, що серійна модель успадкує дизайнерські риси концепту.

Керівник програми Corolla Норіхіко Кобаясі, який очолює її з 2011 року, зазначив, що під час розробки концепту команда хотіла надати назві Corolla нового звучання, водночас зберігши ідентичність моделі. За його словами, нове покоління зовні суттєво відрізнятиметься від попередників.

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Версії та орієнтовні характеристики

Як і нинішня Corolla, новинка має вийти у кількох кузовних варіантах: седан, хетчбек, кросовер і спортивна версія GR. За даними видання, електромобіль очікують в одномоторній та двомоторній модифікаціях, а запас ходу на електротязі може становити щонайменше 250 миль, або приблизно 400 км.

Гібридна версія, за інформацією Car and Driver, може отримати новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун та електромотор сукупною потужністю близько 134 к. с. Її ефективність оцінюють на 10–20% вищою, ніж у нинішньої Corolla. Дебют нового покоління очікують у 2027 році як моделі 2028 модельного року.

Corolla дебютувала у 1966 році, і відтоді її обрали понад 57 млн водіїв. Toyota продає цю модель більш ніж у 150 країнах.

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