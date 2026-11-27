Китайське спільне підприємство GAC Toyota оголосило на автосалоні в Гуанчжоу, що на початку 2027 року розпочне продажі Highlander 9X — першого для Toyota електромобіля зі збільшеним запасом ходу. Як повідомляє Electrek, модель вироблятимуть у Китаї, а на американському ринку її не продаватимуть.

Батарея CATL і системи Huawei

Highlander 9X отримає батарею, розроблену в межах партнерства Toyota з китайською компанією CATL. Автомобіль також оснастять системою допомоги водієві та «розумним» кокпітом від Huawei.

Електромобілі зі збільшеним запасом ходу, або EREV, мають невеликий бензиновий двигун, який працює як генератор і заряджає батарею, коли її заряд знижується. Для Toyota це буде п’ятий тип електрифікованого автомобіля поряд із повністю електричними моделями, плагін-гібридами, гібридами та машинами на паливних елементах.

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Плани виробництва

За даними Nikkei, Toyota планує виготовити у Китаї 200 тисяч EREV у 2027 році та близько 400 тисяч таких автомобілів у 2028-му. Детальні параметри батареї та силової установки Highlander 9X мають повідомити ближче до запуску моделі.

Місцеві медіа припускають, що сукупний запас ходу моделі за китайським циклом CTLC перевищить 1 тисячу кілометрів за повного бака пального та повністю зарядженої батареї. Натомість у США Toyota планує випустити повністю електричний Highlander у 2027 році.

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