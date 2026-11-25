Toyota 23 грудня розпочне продажі седана Camry в Японії. Модель одинадцятого покоління постачатимуть зі США, де її виробляють на заводі компанії у штаті Кентуккі. Camry не була доступна на японському ринку з грудня 2023 року, повідомляє Motor1.

Адаптація для японського ринку

Попри американське виробництво, седан адаптували до вимог Японії. Автомобіль отримав праве розташування керма, перемикач покажчиків повороту праворуч і локалізовані мультимедійну та навігаційну системи.

Компанія могла скористатися двосторонньою рамковою угодою, що діє з липня 2025 року та дозволяє ввозити до Японії легкові автомобілі із сертифікацією США без додаткових випробувань. Однак Toyota оформила для Camry офіційну японську сертифікацію типу транспортного засобу.

Довжина седана становить 4920 мм, ширина — 1840 мм, висота — 1450 мм. За габаритами Camry майже відповідає японській версії Crown Crossover, але нижчий дах дає змогу автомобілю відповідати обмеженням механізованих паркінгів у Японії.

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Гібрид і дві комплектації

На японському ринку Camry пропонуватимуть із 2,5-літровою гібридною силовою установкою на базі чотирициліндрового двигуна та переднім приводом. Toyota не повідомляла про потужнішу версію моделі для Японії. Повний привід також наразі не передбачений.

Покупцям запропонують дві комплектації: G за 4,3 млн єн та Z від 5,2 млн єн. Компанія розраховує продавати 850 автомобілів на місяць, або трохи понад 10 тисяч машин на рік.

Camry стане не єдиною Toyota американського виробництва, яку продають у Японії. Раніше компанія почала постачати на внутрішній ринок Highlander, зібраний в Індіані, та пікап Tundra з підприємства в Техасі.

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