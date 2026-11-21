Toyota представила BKE Concept — компактний складаний електричний двоколісний транспорт для коротких поїздок, відпочинку на природі та подолання «останньої милі». Як повідомляє Electrek, пристрій можна скласти приблизно за 30 секунд і розмістити в багажнику спорткара Toyota GR86.

Концепт для коротких поїздок

BKE показали в межах відродженого бренду Scion by Toyota, який компанія позиціонує як майданчик для експериментів із новими транспортними рішеннями. Разом із компактним двоколісником Toyota також продемонструвала надкомпактний утилітарний пікап KEI-01 і гібридний транспорт side-by-side.

Попри назву electric bike, у BKE немає педалей. Тому за класифікацією, що застосовується в Європі та Північній Америці, він не належатиме до електровелосипедів. За конструкцією це невеликий електроскутер із сидінням.

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Розробка тривала кілька років

За даними Toyota, невелика команда інженерів шасі й електросистем працювала над BKE кілька років, тестуючи та доопрацьовуючи конструкцію на основі практичного використання. Компанія пропонує використовувати пристрій для кемпінгу, поїздок у справах і маршрутів від автомобіля до кінцевого пункту.

BKE можна заряджати від розеток змінного струму на 110 В, якими оснащені багато автомобілів Toyota. Голова Toyota Акіо Тойода також брав участь у випробуваннях прототипів. Після його зауваження щодо бризок під час руху калюжами інженери збільшили заднє крило.

Toyota поки не розкрила потужність двигуна, ємність батареї, запас ходу, максимальну швидкість, масу та орієнтовну ціну BKE. Компанія називає модель концептом і не оголошувала планів серійного виробництва чи термінів його початку.

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