Toyota Kirloskar Motor 25 листопада 2026 року представила в Індії новий Innova HyCross Flex Hybrid Electric Vehicle — гібридний мінівен із двигуном місцевого виробництва, що може працювати на сумішах бензину з етанолом від E20 до E85. Компанія називає модель першим в Індії гібридним автомобілем такого типу. Замовлення на оновлену гібридну версію почали приймати 26 листопада, повідомляє Motor1.

Гібрид і суміші етанолу

Автомобіль оснащено 2,0-літровим двигуном архітектури TNGA та гібридною системою Toyota п’ятого покоління. Сукупна потужність силової установки становить 147 кВт, або 197 к. с. Виробник також застосував технологію e-Drive, яка керує розподілом роботи між двигуном внутрішнього згоряння та електромотором.

Водії можуть обирати режими EV, Eco та Power. За оцінкою Toyota, показник паливної ефективності Innova HyCross становить 22,58 км на літр під час використання суміші E20. Автомобіль пройшов загальноіндійські випробування якості та характеристик перед запуском.

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E85 поки не є поширеним на індійських АЗС, тому можливість використання пального з найбільшою часткою етанолу для власників може бути обмеженою.

Ціни та комплектації

Гібридна лінійка доступна у версіях G Hybrid, GX Hybrid, VX Hybrid і ZX Hybrid. Її стартова ціна становить 1 999 000 індійських рупій, а вартість топової ZX Hybrid сягає 3 199 000 рупій. Мінівен, як і раніше, пропонують у семи- та восьмимісному компонуванні салону.

У продажу також залишається негібридна бензинова версія Innova HyCross: базова комплектація GX коштує від 1 959 000 рупій. На гібридну систему Toyota надає гарантію три роки або 100 000 км пробігу, а на гібридну батарею — вісім років або 160 000 км.

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