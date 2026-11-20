Toyota представила Sienna 2027 модельного року з гібридною системою шостого покоління. Потужність силової установки мінівена зросла з 245 до 251 к. с., а стандартне оснащення доповнили більшими цифровими дисплеями. Зовні автомобіль майже не відрізняється від попередньої версії, повідомляє Motor1.

Нова гібридна система

Sienna оснащуватимуть 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, тяговим електромотором потужністю 124 кВт та літій-іонною батареєю ємністю 1,15 кВт-год. У передньопривідній версії ця установка передає потужність на передні колеса. Піковий крутний момент залишився на рівні 176 фунт-футів.

Компанія переналаштувала двигун для роботи на нижчих обертах під час маневрування на парковках і руху на середніх швидкостях, що має зробити роботу силової установки тихішою. Також гібрид отримав ефективніші електромотори та нову електричну платформу з оновленими блоком керування і програмним забезпеченням.

Для Sienna також підготували нову систему кермового управління: змінили рульову колонку, рульовий механізм, блок керування мотором і датчик крутного моменту. Toyota заявляє про менше зусилля на кермі за низьких швидкостей і кращу стабільність на трасі. Мінівен також отримав гальмівну систему, яку раніше представили для Toyota RAV4 2026 року.

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Витрата пального та оснащення

За заявою Toyota, передньопривідна Sienna прискорюється від 0 до 60 миль на годину за 7,5 секунди. Повнопривідна модифікація з додатковим 40-кіловатним заднім електромотором виконує цю вправу за 7,6 секунди — на 0,3 секунди швидше за версію 2026 року.

Заявлена витрата пального для передньопривідної Sienna становить 39 миль на галон у місті, 35 на трасі та 37 у змішаному циклі. У повнопривідної версії показники такі самі; у міському режимі це на 4 милі на галон краще, ніж у попередньої моделі, а у змішаному — на 2 милі на галон.

Усі комплектації Sienna 2027 року матимуть 12,9-дюймову цифрову панель приладів і 12,3-дюймовий центральний екран мультимедійної системи. До стандартного оснащення також увійшли відеореєстратор і світлодіодне підсвічування салону. Продажі моделі мають розпочатися на початку 2027 року, а ціни Toyota оголосить ближче до старту продажів.

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