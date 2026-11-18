Компанія Toyota відкликає у США близько 62 тисяч пікапів Tundra через дефект розподільного вала, який може тріснути або зламатися під час руху. Це може призвести до раптової втрати тяги та підвищити ризик аварії, повідомляє Motor1.

Які автомобілі охоплює відкликання

Кампанія стосується негібридних Toyota Tundra 2022–2023 і 2025–2026 модельних років із 3,4-літровим V6 із двома турбонагнітачами. Ці автомобілі виготовили в період, коли до ланцюга постачання потрапила партія дефектних деталей.

До відкликання не включено Tundra 2024 модельного року, гібридні версії i-Force Max, а також позашляховики Toyota Sequoia з таким самим 3,4-літровим двигуном. За даними Toyota, ці моделі не отримали розподільні вали з проблемної партії.

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Перевірка та заміна деталей

Виробник пов'язав проблему з неналежним виготовленням розподільного вала: деталь може дати тріщину й розламатися всередині двигуна. Компанія оцінює, що приблизно 300 таких валів могли бути встановлені на серійні автомобілі, однак для перевірки відкликає всю групу з близько 62 тисяч пікапів.

Дилери перевірятимуть, чи встановлено на конкретному автомобілі деталь із підозрілої партії. Якщо так, розподільний вал замінять безкоштовно; якщо ні — додаткових робіт не проводитимуть. Toyota не повідомляла про підтверджені ДТП або травми, пов'язані з цією несправністю.

Toyota очікує надіслати листи власникам до середини січня 2027 року. Власники також можуть перевірити за VIN-кодом у системі відкликань Toyota, чи поширюється кампанія на їхній автомобіль.

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