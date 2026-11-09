Трабзонспор переміг Аланьяспор і вийшов на друге місце — Anadolu Agency

У Туреччині «Трабзонспор» переміг «Аланьяспор» з рахунком 2:0 у виїзному матчі Суперліги та продовжив переможну серію в чемпіонаті до шести ігор. Після 11 матчів команда набрала 25 очок і піднялася на другу позицію, відстаючи від лідера «Галатасарая» на три пункти, повідомляє Anadolu Agency.

Голи в першому таймі

Рахунок на 17-й хвилині відкрив Вагнер Піна. Футболіст збірної Кабо-Верде отримав довгу передачу від Чибуїке Нваїву, увійшов до штрафного майданчика правим флангом і пробив у дальній кут із гострого кута.

На 34-й хвилині перевагу гостей подвоїв Мохамед Салах. Поль Онуачу продовжив передачу Ернеста Мучі, після чого єгипетський футболіст прибрав м’яч від підкату Нуно Ліми та лівою ногою відправив його в нижній кут воріт.

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Шоста перемога поспіль

У другому таймі Салах міг оформити дубль, але його закручений удар лівою ногою пройшов поруч зі стійкою. Онуачу також не реалізував момент на 75-й хвилині, пробивши повз ворота після подачі з лівого флангу.

«Аланьяспор» наприкінці зустрічі намагався скоротити відставання. На 85-й хвилині Омар Бен Алі змусив Андре Онана виконати сейв після удару зблизька. У компенсований час Бен Алі після штрафного Флорента Хадерґйоная влучив у бічну частину стійки, а Фідан Аліті пробив вище воріт на добиванні. «Аланьяспор» із 12 очками залишився на 13-му місці.

Для «Трабзонспора» це була восьма перемога у дев’яти матчах в усіх турнірах під керівництвом німецького тренера Томаса Райса, який очолив команду у вересні. Єдиною поразкою за цей період став домашній матч Ліги конференцій проти німецького «Фрайбурга» — 0:1.

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