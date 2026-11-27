Турецький «Трабзонспор» у Болгарії здобув вольову перемогу над ЦСКА Софія з рахунком 2:1 у матчі четвертого туру Ліги конференцій УЄФА. Як повідомляє Anadolu Agency, вирішальний м’яч гості забили на третій компенсованій хвилині.

Автогол у першому таймі

Господарі відкрили рахунок на 32-й хвилині. Воротар «Трабзонспора» Андре Онана парирував удар Стефано Сенсі з лівого краю штрафного майданчика, але Сідні Лопес Кабрал зрізав м’яч у власні ворота після відскоку.

До перерви ЦСКА Софія зберіг перевагу в один гол. На початку другого тайму болгарська команда мала ще кілька нагод: Андре Онана відбив удар Анджело Мартіно на 50-й хвилині, а Сантьяго Годой спершу пробив поруч із воротами, а згодом його удар також парирував голкіпер гостей.

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Два голи наприкінці матчу

«Трабзонспор» зрівняв рахунок на 69-й хвилині. Мохамед Салах отримав довгу передачу від Батісти Менді, вийшов за спини захисників і переграв воротаря Федора Лапоухова.

На 85-й хвилині Лапоухов урятував ЦСКА Софія після виходу Мустафи Ескіхеллача сам на сам. У компенсований час Озан Туфан не використав можливість вивести гостей уперед, однак на 90+3-й хвилині Ноа Савіоло забив переможний гол. Він підхопив м’яч після невдалої спроби захисників вибити подачу Салаха справа та пробив низом повз Лапоухова.

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