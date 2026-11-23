Президент США Дональд Трамп заявив, що схиляється до відновлення ударів по Ірану після Нового року, якщо Вашингтон і Тегеран не укладуть угоди про припинення конфлікту. Як повідомляє The Hill, він також визнав, що непрямі переговори між двома країнами тривають.

Заява Трампа

В інтерв’ю Fox News Трамп звинуватив іранську сторону в затягуванні перемовин. Він порівняв іранських посадовців із професійними виконавцями чечітки та заявив, що вони постійно говорять, але не досягають результату.

Президент США також сказав, що сподівається на спробу Ірану випробувати межі американської морської блокади прилеглих портів. За його словами, у такому разі іранські сили опинилися б на дні моря, як і решта флоту.

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Реакція Ірану та останні атаки

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран застосує всі наявні засоби, щоб протидіяти тому, що він назвав американською агресією. Він наголосив, що Іран не терпітиме морської блокади, яку Тегеран розглядає як воєнну агресію.

За даними видання, протягом минулого тижня Іран і США завдали взаємних ударів. Іранські атаки були спрямовані проти американської авіабази в Кувейті, а американські сили у вівторок атакували іранський острів Кешм у Ормузькій протоці. Цьому передував приблизно двомісячний неофіційний період затишшя.

Ситуація в США

Республіканці в Сенаті США заблокували резолюцію, яка мала зобов’язати Трампа припинити воєнні дії на Близькому Сході. The Hill також пише, що Іран стикається з труднощами у фінансуванні атак через економічний тиск блокади США.

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