Президент США Дональд Трамп під час тристороннього саміту в Китаї хоче домагатися угоди про скорочення ядерних арсеналів Сполучених Штатів, Росії — держави-агресора — та Китаю. Про це повідомляє France 24.

Скорочення ядерних арсеналів

За оцінкою журналіста France 24 Філіпа Терла, Трамп, імовірно, наполягатиме на досягненні тристоронньої домовленості між США, Росією та Китаєм. Питання ядерної зброї є одним із головних пунктів порядку денного американського президента на цій зустрічі.

Метою можливої угоди має стати зменшення ядерних запасів трьох держав. У матеріалі не повідомляється про конкретні параметри або строки такого можливого рішення.

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Іран і регіональні питання

Ще однією важливою темою переговорів названо Іран. За даними France 24, троє лідерів мають спільний інтерес у тому, щоб не допустити набуття Іраном ядерної зброї.

Серед інших центральних питань тристоронньої зустрічі очікуються регіональні конфлікти та ціни на нафту.

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