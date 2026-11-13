Трамп купив акції Nvidia перед скасуванням експортного правила — The Guardian

У США президент Дональд Трамп придбав акції Nvidia на суму від $1 млн до $5 млн за кілька днів до того, як його адміністрація у травні 2025 року скасувала запроваджене за президентства Джо Байдена правило щодо експорту найсучасніших американських ШІ-чипів до Китаю. Про це з посиланням на фінансові декларації Трампа та аналіз антикорупційної організації DeKleptocracy повідомляє The Guardian.

Скасування обмежень на експорт

Скасоване правило мало обмежити можливості американських виробників продавати передові чипи Китаю. Воно також було спрямоване на посилення виробництва чипів у США та захист країни від ризику, що Китай отримає перевагу в розвитку штучного інтелекту.

Для Nvidia Китай був одним із найбільших ринків: у 2010–2022 роках на нього припадало близько чверті продажів компанії. Після оголошення про скасування правила, яке обмежувало можливості Nvidia продавати продукцію Китаю, вартість акцій виробника зросла.

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Подальші операції з акціями

У грудні 2025 року Трамп заявив, що дозволить Nvidia продавати Китаю чипи H200. Міністерство торгівлі США схвалило це рішення в січні 2026 року. Експерти, на яких посилається видання, зазначали, що H200 були одними з найсучасніших чипів компанії та приблизно у шість разів перевершували чипи, доступні тоді в Китаї.

Після заяви про дозвіл на продаж H200 до Китаю Трамп, за даними його фінансових декларацій, щонайменше тричі купував акції Nvidia на суми від $250 001 до $500 000 кожного разу. З моменту вступу на посаду він здійснив десятки операцій з акціями виробника чипів, а також купував папери Microsoft, Meta й Apple.

DeKleptocracy у своєму аналізі поставила під сумнів можливий вплив особистих фінансових інтересів Трампа на рішення щодо американської політики стосовно експорту технологій до Китаю.

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