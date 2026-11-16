Трамп летітиме до Азії подарованим Катаром літаком попри питання безпеки — The Independent

Президент США Дональд Трамп планує цього тижня вирушити на саміти до Філіппін і Китаю на розкішному Boeing 747, подарованому Катаром. Водночас незрозуміло, чи отримав літак усі необхідні безпекові модернізації для використання як тимчасова заміна президентського борту Air Force One, повідомляє The Independent.

За даними NBC News, на які посилається видання, двоє американських посадовців заявили, що літак пройшов певні вдосконалення, регулярне технічне обслуговування та косметичні зміни в салоні. Однак залишається неясним, чи отримав борт усі необхідні доопрацювання, про які раніше говорив Трамп.

Позиція Білого дому

Високопосадовець адміністрації США відмовився коментувати конкретні модернізації літака. Він заявив, що адміністрація підтримує можливості для безпечного, захищеного та надійного перевезення президента й за потреби їх оновлює.

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Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун раніше називав літак сучасним і заявляв, що його оснастили системами безпеки високого рівня для захисту президента та його персоналу.

Тимчасовий президентський борт

Вартість подарованого Катаром літака оцінюють у 400 млн доларів. Його передали торік, а переобладнання до стандартів Air Force One, за інформацією видання, коштувало 1 млрд доларів. Літак задумували як тимчасовий борт до поставки Boeing двох нових президентських літаків у 2028 році.

Раніше Трамп заявляв, що для повного оснащення борту знадобиться приблизно 60 днів і що літак мали відправити на додаткові роботи у жовтні. У вересні президент літав цим бортом до Ірландії, а в жовтні неодноразово використовував його для внутрішніх поїздок. Адміністрація також повідомляла, що після завершення каденції Трампа в січні 2029 року літак передадуть його президентській бібліотеці у Флориді.

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