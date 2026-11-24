У США президент Дональд Трамп має вручити колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані Президентську медаль Свободи в Овальному кабінеті в середу вранці. Про це Джуліані повідомив в ефірі програми War Room мережі Real America’s Voice, повідомляє The Independent.

82-річний Джуліані, який раніше був особистим адвокатом Трампа, сказав, що церемонія, за його даними, запланована на 11:00. Він заявив, що почувається дуже зворушеним і вшанованим не лише самою нагородою, а й тим, що її вручатиме Трамп.

Джуліані припускає зв’язок із 11 вересня

Колишній мер вважає, що нагороду можуть вручити за його реакцію на терористичні атаки 11 вересня 2001 року. На час нападів Джуліані очолював Нью-Йорк; за свої дії він здобув прізвисько «мер Америки». Того ж року журнал Time назвав його людиною року.

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Джуліані зазначив, що хоче побачити текст відзнаки, однак припускає, що в ньому йтиметься саме про 11 вересня. У вересні відзначали 25-ті роковини цих атак.

Третя медаль за другого терміну Трампа

Джуліані має стати третьою людиною, яку нагородять Президентською медаллю Свободи під час другого президентського терміну Трампа. Двоє попередніх лауреатів отримали відзнаку посмертно: засновник Turning Point USA Чарлі Кірк — у жовтні 2025 року, а трейдер Веллс Кроутер — у вересні 2026 року.

Кроутер загинув, рятуючи людей у Південній вежі Всесвітнього торгового центру. Трамп також раніше повідомляв про плани нагородити колишнього міністра житлового будівництва і міського розвитку Бена Карсона, олімпійського чемпіона з хокею 2026 року Коннора Геллебака та бейсбольного пітчера Роджера Клеменса.

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