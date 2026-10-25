Трамп направив третю авіаносну групу в напрямку Перської затоки — The Japan Times

Президент США Дональд Трамп направив у напрямку Перської затоки третю авіаносну ударну групу та 10 тисяч додаткових військовослужбовців ВМС і морської піхоти. Як повідомляє The Japan Times, це має надати американським командирам більше варіантів дій, якщо США відновлять удари по Ірану після проміжних виборів 3 листопада.

За інформацією видання, війна, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану, триває восьмий місяць. Трамп неодноразово натякав на можливе поновлення ударів після виборів. Минулого тижня глава Пентагону Піт Гегсет здійснив неоголошений візит до Ізраїлю та зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі.

Підготовка Ірану до можливої ескалації

Співрозмовник, обізнаний із позицією Тегерана, повідомив виданню, що Іран очікує на нову американську бомбардувальну кампанію приблизно в період виборів у США. За його словами, Тегеран готується до відповіді в різних частинах Близького Сходу, зокрема проти Ізраїлю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Інший співрозмовник, знайомий із позицією уряду ОАЕ, заявив, що деякі посадовці країн Перської затоки з високою впевненістю очікують поновлення насильства. Вони побоюються, що воно може бути масштабнішим, ніж до паузи в бойових діях.

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Фахівці із судноплавства та морської безпеки також повідомили, що Іран атакує більше суден у протоці Ормуз або поблизу неї та завдає серйознішої шкоди, застосовуючи керовані ракети замість ударних дронів. Експертка Брукінгського інституту Аслі Айдинташбаш вважає, що всі ознаки вказують на відновлення війни та масштабну бомбардувальну кампанію, хоча її терміни залишаються невизначеними.

Вибори та енергетичний ринок

Державний департамент США минулого тижня наказав частині дипломатів і членам їхніх родин залишити Саудівську Аравію після розширення конфлікту єменськими хуситами, яких підтримує Іран. За даними видання, хусити атакували дронами й ракетами аеропорт Ер-Ріяда та енергетичні об’єкти, внаслідок чого загинули десятки людей і сотні дістали поранення.

Конфлікт порушив потоки енергоносіїв із Перської затоки: ціна Brent від початку року зросла більш ніж на 80%. Це спричинило подорожчання бензину у США. Опитування Pew Research Center, проведене з 28 вересня до 4 жовтня, засвідчило, що приблизно дві третини американців не схвалюють дії Трампа щодо конфлікту з Іраном, а близько половини очікують, що він триватиме ще понад рік.

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