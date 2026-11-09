Трамп назвав гендиректора Nvidia Хуанга порядною людиною — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп назвав генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга «порядною людиною» на тлі повідомлень про його ймовірні стосунки з жінкою, яку американські контррозвідувальні служби, за даними медіа, вважають пов’язаною з китайською розвідкою.

Як повідомляє Anadolu Agency, Трамп сказав, що Хуанг «зробив неймовірну роботу для нашої країни», а також закликав вислухати його пояснення. Президент відповідав на запитання про повідомлення щодо можливих стосунків та ймовірне розслідування ради директорів Nvidia.

Дані The New York Times

За даними The New York Times, державний секретар США Марко Рубіо контролював підготовку секретної розвідувальної записки, яка попереджала високопосадовців адміністрації Трампа про близькі стосунки Хуанга з Аліс Хуанг. Записку, як повідомляло видання, підготували навесні та поширили серед посадовців із питань національної безпеки перед державним візитом Трампа до Китаю в травні.

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Аліс Хуанг, яка не є родичкою керівника Nvidia, була топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed International. За інформацією The New York Times, компанія купувала передові процесори для штучного інтелекту, коли перебувала під федеральним розслідуванням через підозри в контрабанді напівпровідників до материкового Китаю.

Поїздка до Китаю

The New York Times також повідомила, що інформацію отримали внаслідок електронного спостереження за Аліс Хуанг. За даними видання, американські контррозвідувальні органи дійшли висновку, що її завербувало Міністерство державної безпеки Китаю. Після аналізу перехоплених повідомлень, які нібито вказували на інтимні стосунки з громадянином США, розвідники ідентифікували цю людину як Дженсена Хуанга.

Спочатку Хуанга не включили до офіційної бізнес-делегації Трампа під час травневого державного візиту президента США до Китаю. Після того як медіа звернули увагу на його відсутність, Трамп, за повідомленнями, втрутився, щоб керівник Nvidia приєднався до Air Force One під час дозаправлення на Алясці. За даними Anadolu Agency, Трамп також не запровадив обмежень щодо Хуанга або Nvidia, вважаючи ринкове домінування виробника чипів важливим для конкурентоспроможності США та фінансових ринків.

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