Трамп назвав відновлення бойових дій з Іраном малоймовірним — NDTV World

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення бойових дій з Іраном є малоймовірним, якщо переговори просуватимуться. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє NDTV World.

Умова щодо бойових дій

Трамп заявив, що рішення про можливе відновлення бойових дій залежатиме від того, чи підпише Іран, за його словами, «дуже сильну угоду». Він також стверджував, що США вже завдали Ірану значної шкоди у військовому плані.

Упродовж останніх тижнів Трамп погрожував поновити удари. Американські медіа припускали, що бойові дії можуть відновитися після проміжних виборів у США. Раніше Трамп визнавав, що непопулярна війна з Іраном частково вплинула на поразку Республіканської партії на голосуванні у вівторок.

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Пауза в контактах посередників

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив державному телебаченню, що поїздки посередників не відбувалися протягом кількох днів. За його словами, причиною стала реакція на результати виборів у США, а подальші кроки залежатимуть від того, як американська сторона оцінить наслідки голосування.

Трамп також заявив, що економічний тиск може змусити іранське керівництво погодитися на мирну угоду на умовах Вашингтона. Зокрема, він стверджував, що інфляція в Ірані цього року становить 301%. NDTV World зазначає, що Іран частково блокує рух через Ормузьку протоку, що скорочує постачання нафти з країн Перської затоки та підвищує ціни на бензин у США.

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