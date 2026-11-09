Трамп назвав ворожнечу Зеленського і Путіна перепоною для миру — The Hill

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі «60 Minutes» заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним є однією з основних перешкод для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє The Hill.

Відповідаючи на запитання журналіста CBS News Росса Даутата про найбільшу перепону для миру, Трамп сказав, що вважає сторони близькими до укладення угоди. Він також заявив, що війна не почалася б, якби він був президентом США, і назвав її війною, яку успадкував.

Ставлення до сторін війни

Даутат запитав Трампа, чи більше він довіряє одній зі сторін. Президент США не став відповідати прямо, сказавши, що ладнає з обома. За його словами, війна завершиться незабаром, а між Зеленським і Путіним існує значна ворожнеча.

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Журналіст зауважив, що ставлення Зеленського може бути зрозумілим, оскільки саме Росія здійснила вторгнення в Україну. У відповідь Трамп заявив, що під час першої зустрічі Зеленського й Путіна Росії нібито виявили «велику неповагу».

Енергетичне перемир’я

Як пише видання, останніми місяцями Трамп пов’язував російсько-українську війну зі зростанням вартості пального. Минулого місяця він повідомив у Truth Social, що Україна та Росія погодилися на енергетичне перемир’я.

Невдовзі після цього Росія, держава-агресор, завдала удару по електростанції на сході України, зазначає The Hill.

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