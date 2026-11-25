У США президент Дональд Трамп заявив, що не виключає помилування генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, якщо це буде потрібно. Як повідомляє CNBC з посиланням на New York Post, він водночас не вважає такий крок необхідним.

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Трамп також сказав, що Хуангу не має знадобитися посилання на П’яту поправку до Конституції США, яка захищає від самообвинувачення. Президент заявив, що хоче, аби керівник Nvidia просто сказав правду.

На 1 грудня для Хуанга заплановано закрите інтерв’ю в Комітеті Палати представників США із закордонних справ. 3 грудня він має з’явитися перед Банківським комітетом Сенату США.

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Сенатор-республіканець Джон Кеннеді в коментарі Fox News заявив, що очікує від Хуанга посилання на право, передбачене П’ятою поправкою, щоб не допустити самообвинувачення у кримінальному переслідуванні.

Частка уряду в Nvidia

Трамп також повідомив New York Post, що відкритий до можливого придбання урядом США частки в Nvidia — за прикладом частки держави в Intel у 2025 році. Він аргументував це важливістю успіху Nvidia для збереження лідерства США у сфері штучного інтелекту.

Незалежна журналістка Маріса Кабас повідомила, що під час внутрішньої зустрічі з працівниками Хуанг сказав: Трамп прихильно ставиться до Nvidia через внесок її співробітників у США. Він також назвав компанію аполітичною та заявив про готовність інформувати чинного й наступного президента США, щоб уряд міг ухвалювати найкращі рішення для країни.

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