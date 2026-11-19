Президент США Дональд Трамп оголосив про комерційні угоди та стратегічні інвестиції для американських компаній у Південно-Східній Азії на понад 17 млрд доларів. Про це Білий дім повідомив після дводенного робочого візиту Трампа до Філіппін на саміт АСЕАН у Манілі, передає Channel NewsAsia.

Контракт для Philippine Airlines

Серед домовленостей — остаточне оформлення продажу 20 літаків Boeing 787 авіакомпанії Philippine Airlines. Вартість угоди Boeing і GE Aerospace Білий дім оцінив у 12 млрд доларів.

Вашингтон і Маніла також працюватимуть над залученням понад 2 млрд доларів американського фінансування для оборонних закупівель Філіппін. Згідно із заявою Білого дому, США нададуть 400 млн доларів на підтримку військових операцій у Південнокитайському морі. Компанія Subic Grain планує збудувати сховище пального вартістю 40 млн доларів у затоці Субік, а Філіппіни модернізують аеропорт Баско для поліпшення військового доступу, реагування на стихійні лиха та логістики.

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Енергетика, озброєння і ШІ

Таїланд планує витратити до 123 млн доларів на американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. За заявою Білого дому, це потенційно може стати першою такою угодою в континентальній частині Південно-Східної Азії.

В Індонезії Latitude Energy та державний інвестиційний фонд Danantara ведуть переговори щодо вугільного проєкту вартістю 2 млрд доларів із використанням американських технологій. Navajo Transitional Energy Company уклала трирічну угоду на 100 млн доларів про постачання вугілля підрозділу малайзійської державної енергокомпанії Tenaga Nasional Berhad.

США також пообіцяли підтримати програми розвитку штучного інтелекту в Малайзії та Брунеї. Брунейська Unified National Networks планує надати американській Vertiv тендер на дата-центр, а закупівлі в американських постачальників для цього проєкту становитимуть майже 1 млрд доларів. Американський консорціум допомагатиме уряду Малайзії створити суверенну хмарну платформу для ШІ, а Вашингтон запропонував 50 млн доларів на підтримку цієї ініціативи.

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