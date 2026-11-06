Трамп оголосив, що Міллер очолить апарат Білого дому — The Hill

У США президент Дональд Трамп оголосив, що Стівен Міллер 9 листопада 2026 року обійме посаду керівника апарату Білого дому, змінивши Сюзі Вайлз. Новий керівник апарату має розпочати роботу в понеділок.

Призначення Міллера

Трамп повідомив про кадрове рішення в дописі на Truth Social у п’ятницю. Він назвав Міллера, який нині є заступником керівника апарату адміністрації Трампа, одним зі своїх найбільш довірених радників. Про це повідомляє The Hill.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перехід Вайлз

Сюзі Вайлз залишає Білий дім і переходить до політичної організації Трампа. За словами президента, вона виконала видатну роботу на посаді керівниці апарату, а також він подякував їй за службу.

У повідомленні Трамп вказав конкретну дату початку роботи Міллера — понеділок, 9 листопада 2026 року. Інших деталей щодо його майбутніх обов’язків у дописі не зазначено.

Читай нас у