Трамп підписав прокламацію про захист Овального кабінету — NDTV World

Президент США Дональд Трамп у Білому домі підписав прокламацію, яка, за його словами, має унеможливити майбутні зміни в Овальному кабінеті та Кабінетній кімнаті після проведеного там редизайну.

Заява президента

«Ми робимо з цього національний монумент, і нікому не буде дозволено його торкатися», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. Про підписання документа повідомляє NDTV World.

Прокламацію Трамп підписав через два дні після виборів, за підсумками яких демократи отримали контроль над Конгресом. Видання зазначає, що виборці, незадоволені його економічною політикою, позбавили посад десятки республіканців.

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Зміни в Білому домі

Після повернення до Білого дому Трамп контролював низку змін в оформленні приміщень. В Овальному кабінеті він, зокрема, розмістив на стінах портрети, копію Декларації незалежності та численні золотисті елементи декору.

Це був третій день поспіль, коли президент говорив про свої проєкти у Вашингтоні. Серед них він також згадував розкішну бальну залу та Відбивальний басейн біля меморіалу Лінкольна.

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