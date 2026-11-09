Трамп підтримав Гегсета і Кеннеді на тлі погроз імпічменту — Anadolu Agency
Президент США Дональд Трамп у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, висловив підтримку міністру оборони Піту Гегсету та міністру охорони здоров’я і соціальних служб Роберту Ф. Кеннеді-молодшому на тлі можливих ініціатив демократів щодо їхнього імпічменту. Як повідомляє Anadolu Agency, Трамп назвав обох членів свого кабінету дуже гідними людьми.
Підтримка Гегсета і Кеннеді
Трамп назвав Кеннеді популярною людиною та підтримав роботу Гегсета під час війни з Іраном. Щодо глави Пентагону президент заявив, що закиди на його адресу фактично зводяться до перемог у двох війнах — конфлікті з Іраном та американській військовій операції у Венесуелі, яка, за даними агентства, завершилася захопленням президента Ніколаса Мадуро.
Президент також закликав демократів зосередитися на інших важливих для країни питаннях. Його заява пролунала напередодні очікуваного цього тижня голосування у Палаті представників щодо можливого імпічменту Гегсета. Міністр оборони пообіцяв боротися проти цієї ініціативи та опублікував у соцмережах серію відео у відповідь на неї.
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Коментарі Венса про війну
Окремо Трамп прокоментував допис віцепрезидента Джей Ді Венса у соцмережі X від 4 листопада 2026 року. У ньому Венс аналізував результати проміжних виборів і пов’язував поразки республіканців із війною з Іраном. Трамп відкинув припущення про напруження у відносинах із віцепрезидентом, водночас зазначивши, що коментарі Венса не сподобалися багатьом людям.
За словами Трампа, Венс мав виразніше підтримати рішення про воєнний конфлікт і прямо відповісти, чи адміністрація ухвалила б таке саме рішення знову. Трамп вважає, що відповідь мала бути ствердною. Венс, який до початку війни висловлював занепокоєння її можливістю, прямо не захистив це рішення у своєму дописі. Він зазначив, що прихильники війни мають пояснити, чи вважають її виправданою попри можливі політичні втрати Республіканської партії, зокрема ризик втрати контролю над Сенатом на наступні шість років.