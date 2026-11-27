Президент США Дональд Трамп підтримав дії прем’єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді, спрямовані на посилення контролю держави в країні, припинення контрабанди нафти, боротьбу з корупцією та передання всієї зброї під виключний контроль держави. Про це Трамп написав у Truth Social 27 листопада, повідомляє Channel NewsAsia.

Суперечка щодо експорту нафти

Заява президента США пролунала після слів речника уряду Іраку Хайдера аль-Абуді про те, що Багдад вважає контрабандою експорт сирої нафти в обхід державної компанії з маркетингу нафти SOMO. За його словами, доходи від таких поставок не надходять до державної скарбниці.

Аль-Абуді також заявив, що Ірак, за оцінкою уряду, втратив близько 100 млрд доларів через контрабанду нафти через регіон Курдистан у 2008–2025 роках. Як саме було розраховано цю суму, не уточнюється.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дії Багдада в Курдистані

Іракська влада закрила два прикордонні переходи в Курдистані — на кордоні із Сирією та на кордоні з Іраном. Це сталося після розпорядження аз-Заїді федеральним органам взяти під контроль пункти пропуску, якими керував напівавтономний регіональний уряд.

Тисячі курдів протестували проти намірів прем’єра передати нафтові родовища під федеральний контроль і розмістити федеральні війська вздовж міжнародних кордонів регіону. Найвищий суд Іраку постановив, що Багдад має право розгортати федеральні сили вздовж усіх міжнародних кордонів, зокрема в Курдистані.

Паралельно уряд протистоїть шиїтському угрупованню «Катаїб Хезболла», пов’язаному з Іраном. Минулого тижня аз-Заїді наказав армії готуватися до входу в місто Джурф-ас-Сахр на південь від Багдада, де уряд звинувачує угруповання в організації контрабанди. Спочатку «Катаїб Хезболла» чинило опір, але згодом погодилося допустити військових до міста.

Читай нас у