Президент США Дональд Трамп у четвер планує провести окрему зустріч із президентом Російської Федерації — держави-агресора — Володимиром путіним у Китаї. Переговори мають відбутися окремо від запланованої тристоронньої зустрічі Трампа, путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, повідомляє The Hill з посиланням на представника Білого дому.

Зустріч після саміту на Алясці

Це буде перша зустріч Трампа і путіна після офіційного саміту на Алясці в серпні. Той саміт мав сприяти переговорам щодо завершення російської війни проти України.

Наразі невідомо, чи двосторонні переговори президентів США та РФ відбудуться до чи після запланованої зустрічі із Сі Цзіньпіном. Трамп раніше заявляв, що на переговорах йтиметься про ядерне роззброєння, війну в Ірані, економіку, торгівлю та війну Росії проти України. Водночас посадовці Білого дому минулого тижня говорили журналістам, що тему російської війни проти України не планували порушувати.

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Заяви про завершення війни

Перед від’їздом до Азії Трамп сказав журналістам, що, на його думку, путін дещо відступає у війні та хотів би її завершення. У вівторок на Філіппінах президент США заявив, що домовленість щодо завершення війни, на його погляд, близька.

Водночас The New York Times повідомила в середу, що західні розвідувальні посадовці не вважають путіна готовим до серйозних переговорів про завершення війни. Росія та Україна знову активізували атаки напередодні зими. За даними Associated Press, Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 1336 українських безпілотників, тоді як російські війська продовжували завдавати ударів по цивільних районах України.

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