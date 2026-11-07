Трамп планує провести кілька змін у Кабінеті після поразки республіканців — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести кілька змін у своєму Кабінеті після того, як республіканці втратили обидві палати Конгресу на проміжних виборах. Про це він сказав у п’ятницю в інтерв’ю CBS News, повідомляє Anadolu Agency.

Можливі кадрові рішення

На запитання, чи планує він когось звільнити, Трамп відповів ствердно. Водночас він уточнив, що йдеться лише про кілька змін.

Президент США також сказав, що любить членів свого Кабінету та вважає їх хорошими. Трамп не назвав посадовців, яких можуть стосуватися ці рішення, і не уточнив термінів можливих змін.

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Новий керівник апарату

Заява пролунала після того, як Трамп оголосив, що заступник керівника апарату Стівен Міллер стане новим керівником апарату Білого дому. Він замінить на посаді Сьюзі Вайлз.

Вайлз, яка обіймала посаду керівниці апарату Білого дому, перейде до політичної структури Трампа. Інтерв’ю для програми 60 Minutes планують показати в неділю.

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