Трамп пов’язав падіння фондового ринку США з перемогою демократів — The Hindu

Президент США Дональд Трамп пов’язав розпродаж на американському фондовому ринку 5 листопада з електоральною перемогою Демократичної партії на проміжних виборах, що відбулися 3 листопада. Це була його оцінка причин падіння ринку, оприлюднена після завершення торгів.

Заява президента

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що фондовий ринок обвалився через успіх демократів у вівторок. Він також написав, що вони мають звинувачувати лише себе. У написанні назви партії він ужив слово «Dumocrats» щодо демократів. Водночас Трамп прямо поклав відповідальність за падіння на демократів.

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Оцінка аналітиків

Як повідомляє The Hindu, аналітики пов’язували падіння з побоюваннями, що демократи можуть поставити під загрозу інвестиційний бум у дата-центри для штучного інтелекту. Nasdaq того дня показав найгіршу сесію у відсотковому вимірі з квітня 2025 року. У матеріалі ці побоювання наведені як оцінка аналітиків, а не як підтверджена причина розпродажу.

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