Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі у Вашингтоні заявив, що американським компаніям або заборонять будувати дата-центри в інших країнах, або їм загрожуватиме значний податок. Про це повідомляє CNBC.

Заява про нову політику

Трамп сказав, що США мають намір дуже наполегливо боротися за дата-центри. За інформацією CNBC, президент озвучив цю позицію перед оголошенням нової політики щодо будівництва таких об’єктів американськими компаніями за межами країни.

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Оголошення без попередження

Президент також зазначив, що не знає, чи є це терміновою новиною, і до того моменту не повідомляв про це своїм співробітникам. CNBC зазначило, що оголошення, вочевидь, стало несподіванкою для його персоналу.

Виступ Трампа відбувся після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом РФ — держави-агресора Владіміром Путіним на тристоронньому саміті в Китаї.

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