Трамп припустив загибель зниклих у Гаїті техніків із Сальвадору — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп припустив, що частина чотирьох сальвадорських авіаційних техніків, які зникли після нападу поблизу Порт-о-Пренса в Гаїті, могла загинути. Офіційного підтвердження їхньої загибелі немає, повідомляє Anadolu Agency.

Розмова з Букеле

Під час спілкування з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Трамп сказав, що обговорив ситуацію з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. За його словами, Букеле говорив про серйозні проблеми з безпекою в Гаїті після нападу на сальвадорський персонал.

Трамп також заявив, що внаслідок нападу загинула частина людей Букеле. Як зазначає агентство, ці слова могли свідчити про загибель щонайменше частини чотирьох зниклих техніків, однак це не було офіційно підтверджено. На запитання про можливу допомогу Вашингтона Трамп відповів, що Букеле її не потребує.

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Пошуки техніків

У середу Сальвадор оголосив про направлення до Гаїті понад 2 тисяч військових для пошуку чотирьох техніків. Вони зникли 18 жовтня після засідки, влаштованої бандою поблизу Порт-о-Пренса.

Техніки служили у підтримуваних ООН Силах протидії бандитським угрупованням, які допомагають гаїтянській владі боротися зі збройними злочинними групами. Букеле згодом підтвердив у соцмережі X, що розмовляв із Трампом, а раніше заперечував повідомлення, що знайдені в Гаїті тіла належать зниклим технікам. Офіс прем'єр-міністра Гаїті Алікса Дідьє Фіса-Еме повідомив, що уряди Гаїті та Сальвадору домовилися посилити координацію пошуково-рятувальних операцій і заходів безпеки.

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