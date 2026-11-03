Трамп привітав Тоні Аду з лідерством на виборах губернатора Гуаму — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп привітав кандидата-республіканця Тоні Аду з лідерством у неофіційних результатах виборів губернатора Гуаму — території США. Ада балотується разом із кандидатом на посаду віцегубернатора Е. Дж. Кальво.

Неофіційні результати

За даними, які Anadolu Agency наводить із посиланням на Guam Daily Post, республіканський тандем Ади та Кальво випереджав демократок Терезе Терлахе і Сабіну Перес на 1020 голосів. Ада і Кальво здобули 15 945 голосів, або 51,45%, тоді як Терлахе та Перес — 14 925 голосів, або 48,15%.

Виборча комісія Гуаму оприлюднила підрахунок рано вранці в середу за місцевим часом. Результати залишаються неофіційними до їх сертифікації комісією.

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Заява Трампа та вибори делегата

Трамп написав у Truth Social, що на Гуамі, який він назвав територією з традиційно сильними позиціями демократів, уже оголосили про ранню перевагу республіканця в губернаторських перегонах. Він також заявив, що Республіканська партія має більшість у законодавчому органі Гуаму.

На виборах делегата Гуаму до Палати представників США без права голосу лідирувала демократка Алісія Енн Гаррідо Лімтіако. Колишня генеральна прокурорка Гуаму набрала 15 645 голосів, або 51%, проти 14 983 голосів, або 48,84%, у чинного делегата-республіканця Джеймса Мойлана. Розрив між кандидатами становив 662 голоси, також зафіксували 49 голосів за вписаних кандидатів.

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