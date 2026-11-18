Президент США Дональд Трамп у середу в Шеньчжені, Китай, уперше особисто зустрівся разом із головою КНР Сі Цзіньпіном та лідером держави-агресора Росії Владіміром Путіним. Сі Цзіньпін привітав Трампа після прибуття його літака, а невдовзі президент США потиснув руку Путіну. Про це повідомляє UPI.

Переговори заплановані на четвер

Тристоронні переговори Трампа, Сі та Путіна мають відбутися у четвер. Порядок денний зустрічі не оприлюднювали. Їх запланували на час проведення в Шеньчжені зустрічі лідерів економік Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

До американської делегації увійшли глава апарату Білого дому Стівен Міллер, державний секретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Латнік і міністр фінансів Скотт Бессент.

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Візит через Філіппіни

Перед поїздкою до Китаю Трамп відвідав Манілу — першу зупинку свого триденного азійського турне. Під час обіду з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим він заявив про укладення нової торговельної угоди між двома країнами. Деталей домовленості не оприлюднювали, а президент США назвав її великою та справедливою для обох сторін.

Напередодні на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії Трамп і прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул підписали спільну заяву про те, що переговори щодо взаємної торговельної угоди практично завершено. Формальну угоду ще належить підписати.

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