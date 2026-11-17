Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Манілі на Філіппінах відкинув занепокоєння через серію технічних збоїв у Сполучених Штатах. На запитання журналістів, чи турбують його ці інциденти, він відповів, що це «життя».

Реакція Трампа

Трамп заявив, що подібні ситуації трапляються, «коли ти великий і могутній, коли маєш усі гроші», та додав, що все гаразд. Як повідомляє Rolling Stone, президент прибув до Маніли в межах поїздки країнами Південно-Східної Азії.

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Перебої у США

За даними видання, у США перед заявою Трампа сталося екстрене загальнонаціональне призупинення польотів, яке й надалі впливало на авіаперевезення напередодні Дня подяки. Минулого тижня глобальний збій стався в поштовому сервісі Microsoft Outlook, а в понеділок про масштабні перебої повідомляли банки Wells Fargo та JPMorgan Chase.

Авіакомпанія United Airlines також повідомила про масштабний системний збій, що додатково ускладнив подорожі після призупинення польотів. Після виступу Трампа користувачі повідомляли про проблеми із сайтом Charles Schwab. CNN також поінформував, що засекречена внутрішня мережа зв’язку Агентства національної безпеки США не працювала.

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