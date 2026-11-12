Трамп відвідає саміт АСЕАН у Манілі та форум АТЕС у Шеньчжені — The Japan Times

Президент США Дональд Трамп наступного тижня вирушить до Азії, де візьме участь у саміті лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі та форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені. Про це повідомляє The Japan Times.

Зустрічі в Манілі та Шеньчжені

На саміті АСЕАН у столиці Філіппін Трамп зустрінеться з регіональними лідерами. Після цього він відвідає Шеньчжень у Китаї, де проходитиме форум АТЕС. Як зазначає видання, у межах поїздки президент США проведе зустрічі як із союзниками, так і з опонентами.

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Поїздка після проміжних виборів

Візит відбудеться після проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада, на яких Республіканська партія Трампа зазнала поразки. Демократична партія здобула більшість і в Палаті представників, і в Сенаті.

За оцінкою The Japan Times, результати голосування істотно ускладнили реалізацію внутрішньополітичного порядку денного Трампа. Зовнішня політика при цьому залишається одним із напрямів, у яких президент США зберігає значні повноваження.

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