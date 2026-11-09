Трамп визнав, що політика депортацій зашкодила йому політично — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що жорстка політика депортацій під час його першого президентського терміну була надто суворою та в підсумку зашкодила йому політично. Про це він сказав в інтерв’ю програмі CBS 60 Minutes, повідомляє Anadolu Agency.

Трамп визнав, що імміграційні обмеження його адміністрації могли зайти надто далеко. За його словами, такий підхід негативно вплинув на результати його партії на проміжних виборах.

Можливий компроміс

Президент США також зазначив, що чимало американців вважають: іммігрантам, які могли незаконно в’їхати до країни, але роками працювали та облаштували життя у США, варто дозволити залишитися. Він припустив можливість компромісу з демократами щодо імміграційної політики.

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Трамп згадав працівників готелів, ресторанів та інших галузей, які мають усталене життя і роботу в країні. На його думку, депортація таких людей є складним питанням.

Пріоритет для депортації

Водночас Трамп сказав, що серед прихильників жорсткішого підходу є ті, хто хотів би депортувати всіх. Він визнав, що в його адміністрації є багато людей із такою позицією. Президент окреслив помірніший варіант: насамперед депортувати злочинців, осіб, які вчинили насильницькі злочини, і наркоторговців, водночас розглядаючи окремі рішення для людей, які прожили та працювали у США 10 або 15 років.

Інтерв’ю записали у п’ятницю, за кілька годин до оголошення про те, що давній радник Трампа Стівен Міллер змінить Сьюзі Вайлз на посаді глави апарату Білого дому.

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