Трамп, за даними NYT, закликав Хуанга боротися за посаду — The Hill

Президент Дональд Трамп зателефонував генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу та закликав його боротися за посаду напередодні відставки. Про це The Hill повідомляє з посиланням на The New York Times, яка цитує двох поінформованих про розмову людей.

За даними видання, Хуанг залишив посаду керівника Nvidia після появи повідомлень про кілька позашлюбних зв’язків. В одному з таких повідомлень ішлося про жінку, яку підозрюють у шпигунстві на користь китайського уряду. Ці відомості не подані як встановлені факти.

Коментар Трампа

У четвер Трамп сказав спортивному коментатору Стівену Ей Сміту, що розмовляв із Хуангом у середу, та назвав ситуацію сумною. За словами президента, Хуанг найбільше переживає за дружину та сім’ю.

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Відповідаючи на запитання, чи мав керівник Nvidia піти у відставку, Трамп зазначив, що це залежить від того, чи була жінка, з якою Хуанга пов’язували повідомлення, шпигункою Китаю. Він додав, що не знає, чи це вже встановлено.

Реакція ринку і Конгресу

На тлі відставки Хуанга та повідомлень про скандал котирування Nvidia за останні п’ять днів знизилися більш ніж на 13%. Трамп і Хуанг підтримували тісні відносини на тлі зростання попиту на потужні чипи Nvidia через розвиток штучного інтелекту.

Наприкінці минулого року Трамп змінив позицію та дозволив Nvidia продавати Китаю чипи H200. Члени обох партій закликають Конгрес розглянути зв’язки Хуанга з імовірною шпигункою та запровадити обмеження доступу Китаю до передових чипів. Демократи також вимагають розслідувати, що Трамп знав про цю справу.

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