Трамп заявив про готовність сторін завершити війну Росії проти України — CNBC

Напередодні переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить дедалі більшу готовність Російської Федерації — держави-агресора — та України завершити війну. Тристоронні консультації за посередництва США мають розпочатися пізніше у вівторок, повідомляє CNBC.

Переговори в Абу-Дабі

Під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок Трамп сказав, що обидві сторони виснажені війною, яка триває понад чотири з половиною роки після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. За його словами, США залучені до процесу, оскільки він прагне припинити загибель людей.

Переговори в Абу-Дабі мають тривати два дні та стануть першими тристоронніми контактами представників США, України й Росії з лютого. Посередницькі зусилля Вашингтона мають очолити Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Серед ключових тем очікуються гарантії безпеки для України після війни.

Держсекретар США Марко Рубіо в неділю заявив, що обговорення можливих гарантій безпеки для України та Європи просунулися, але остаточних домовленостей ще немає. Він припустив, що прогрес може бути досягнутий під час консультацій в Абу-Дабі.

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Території та втрати Росії

Американський посадовець повідомив Reuters, що Москва та Київ нібито в приватному порядку демонструють певну гнучкість щодо можливого обміну територіями. Водночас високопосадовець України відкинув припущення про готовність Києва до територіальних поступок, зазначивши, що такі питання мають обговорювати на рівні національних лідерів і з належними гарантіями безпеки.

Росія публічно вимагає, щоб Україна передала їй весь Донбас — частину території України, зокрема райони, які Москва не захопила. Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні успіхи українських військ і зростання втрат Росії посилили переговорні позиції Києва, та закликав Вашингтон переконати Росію припинити війну.

Білоруська хакерська група Cyber Partisans заявила, що її аналіз даних, які вона нібито отримала від Росстату, виявив 393 881 смерть, пов’язану з бойовими діями або їхніми наслідками, від 2022 року до серпня 2026 року. Група визнала, що підрахунок може включати цивільних і смерті, пов’язані з іншими конфліктами, але не охоплює зниклих безвісти, яких не оголосили померлими. Росстат визнав кібератаки, однак заперечив компрометацію баз даних; ці відомості не були повністю незалежно верифіковані.

Окремо Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінив кількість загиблих російських військових у 400–450 тисяч у період від лютого 2022 року до червня 2026 року.

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