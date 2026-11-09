Трамп заявив про концепцію угоди з Канадою щодо Keystone XL — The Rio Times

У торговельних переговорах між США та Канадою знову обговорюють нафтопровід Keystone XL, скасований у 2021 році. Дональд Трамп 1 листопада заявив, що Вашингтон і Оттава мають концепцію угоди, до якої входить цей проєкт, повідомляє The Rio Times.

Підписаної угоди немає

За даними видання, конкретної домовленості сторони ще не підписали. У матеріалі також зазначається, що 50-відсоткове мито на канадські товари продовжує діяти. Тому заява про концепцію угоди не означає, що проєкт Keystone XL уже відновили.

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Нафта і тарифи

У The Rio Times зазначили, що тема трубопроводу стосується постачання сирої нафти для американських нафтопереробних заводів. Видання також згадує тривалу суперечку в Сенаті США щодо тарифів.

Keystone XL фігурує серед питань торговельних переговорів між Вашингтоном і Оттавою поряд із канадською нафтою та митами. Подальші рішення щодо проєкту або умов можливої угоди в доступному матеріалі не наведені.

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