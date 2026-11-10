Трамп заявив про намір домагатися компенсації за війну з Іраном — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують домагатися компенсації від країн, які, за його словами, Вашингтон захищав під час війни з Іраном. В інтерв’ю CBS News він сказав, що ці держави мають відшкодувати США всі витрати, пов’язані з війною.

Як повідомляє Al Jazeera, Трамп уперше прямо згадав Ізраїль як країну, від якої очікує компенсації. Раніше він також називав серед потенційних платників Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн і Кувейт.

Витрати США

За даними американських військових, до середини жовтня війна з Іраном коштувала США 47,1 млрд доларів. Ця сума не охоплює витрат на ремонт американських військових баз на Близькому Сході. Бюджетне управління Конгресу США у вересні оцінювало додаткові витрати в 2–3 млрд доларів за кожен місяць продовження конфлікту.

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Оцінки аналітиків

Опитані Al Jazeera експерти вважають, що заява Трампа радше є політичним сигналом, ніж сформованою політикою прямих виплат. Аналітик Chatham House Ніл Квілліам сказав, що країни Затоки, ймовірно, чинитимуть тихий опір будь-яким вимогам щодо безпосереднього відшкодування.

Аналітики також припускають, що Вашингтон може подати як компенсацію нові комерційні інвестиції країн Затоки у США або додаткові закупівлі американських озброєнь. Водночас, за оцінкою експертів, вимога до Ізраїлю взяти на себе значну частину фінансового тягаря суперечила б усталеній практиці відносин двох держав.

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