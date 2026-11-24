Президент США Дональд Трамп під час церемонії помилування індиків у Білому домі у Вашингтоні заявив, що Іран має обмежені можливості для запуску ракет. Він також стверджував, що іранські армія, військово-морські та військово-повітряні сили були суттєво ослаблені. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про блокаду

Трамп назвав морську блокаду США найбільшою в історії. За його словами, після її запровадження жодне іранське судно не пройшло через блокаду, крім періоду, який він назвав нетривалим мораторієм.

Президент США також заявив, що через Ормузьку протоку нині перевозять більше нафти, ніж до початку війни. Він подякував американським військовим, які служать за кордоном, зокрема тим, хто, за його словами, працює над тим, щоб Іран не отримав ядерної зброї.

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Церемонія в Білому домі

Заяви прозвучали під час традиційної церемонії помилування індиків до Дня подяки, яку провели біля вертолітного майданчика на Південній галявині Білого дому. Разом із першою леді Меланією Трамп президент помилував двох індиків із Західної Вірджинії на клички Фрідом і Фезерс.

Трамп повідомив, що птахи житимуть у Центрі птахівництва Техаського університету A&M. Він також сказав, що планує провести наступну церемонію в приміщенні бальної зали, яка перебуває на етапі будівництва.

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