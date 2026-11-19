Президент США Дональд Трамп заявив про посмертне повне помилування Піта Роуза — бейсболіста, який утримує рекорд Головної бейсбольної ліги за кількістю хітів у кар’єрі. Про це The Independent повідомляє з посиланням на допис Трампа у соцмережі.

Трамп написав, що надав «повне і беззастережне» помилування Роузу, якого назвав легендою бейсболу. Роуз помер більш як два роки тому та завершив кар’єру з 4256 хітами.

Справа про податкові декларації

20 квітня 1990 року Роуз визнав провину за двома пунктами обвинувачення в поданні неправдивих податкових декларацій. Він визнав, що протягом чотирьох років не задекларував 354 968 доларів.

19 липня 1990 року федеральний суддя в Цинциннаті призначив йому п’ять місяців ув’язнення, штраф у 50 тисяч доларів і 1000 годин громадських робіт. Також Роуз мав один рік перебувати на випробувальному строку, а перші три місяці провести у закладі проміжного проживання. Податковій службі США він повернув 366 042 долари.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливість потрапити до Зали слави

У серпні 1989 року Роуз погодився на безстрокове відсторонення від бейсболу. Розслідування MLB дійшло висновку, що у 1985–1987 роках він неодноразово робив ставки на матчі «Цинциннаті Редс», коли грав за команду та керував нею.

У травні комісар Головної бейсбольної ліги Роб Манфред постановив, що статус осіб зі списку довічно недопущених до бейсболу відновлюється після їхньої смерті. Рішення стосувалося 17 людей, зокрема Роуза та Джо Джексона на прізвисько Безвзутний.

Правило, ухвалене радою директорів Зали слави 1991 року, раніше не дозволяло розглядати для обрання осіб зі списку довічно недопущених. Тепер Роуза або Джексона можуть включити до Зали слави не раніше 2028 року.

За кар’єру в 1963–1986 роках Роуз 17 разів брав участь у Матчі всіх зірок. Він також здобув нагороди новачка року Національної ліги, найціннішого гравця Національної ліги та найціннішого гравця Світової серії, а також тричі ставав найкращим б’ючим Національної ліги.

Читай нас у