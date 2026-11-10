Трамп заявив про позитивну динаміку до завершення конфлікту навколо Ірану — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову розмову з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані. За словами Трампа, співрозмовники обговорили питання, пов’язані з Ісламською Республікою Іран.

Розмова про Іран

Як повідомляє Anadolu Agency, про розмову американський президент написав у соцмережі Truth Social. Він не навів деталей обговорення, але повторив, що недопущення набуття Іраном ядерної зброї залишається для США метою, яка не підлягає перегляду.

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Заява про статус-кво

Трамп також заявив, що Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт та інші країни регіону воліли б зберегти статус-кво. Він пов’язав це з продовженням того, що назвав найбільшою морською блокадою в історії, а також операцією Iron Gate на суходолі й на морі.

За словами Трампа, він бачить позитивну динаміку на шляху до завершення цього конфлікту та запевнив, що інтереси США будуть захищені.

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