У США президент Дональд Трамп заявив, що посадовці Міністерства юстиції працюють над тим, щоб у певній формі скасувати рішення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома замінити смертні вироки 548 ув’язненим на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Про це Трамп сказав під час заходу в Міністерстві юстиції США, повідомляє The Hill.

Заява Трампа

Трамп різко розкритикував рішення Ньюсома, назвавши його одним із найбільш шокуючих проявів несправедливості в історії США. За його словами, присутні на заході посадовці працюють над можливим скасуванням цього рішення.

На заході також були генеральний прокурор США Тодд Бланш, директор ФБР Кеш Пател і деякі родичі жертв злочинів, які виступили проти заміни вироків. Трамп заявив, що рішення Ньюсома позбавило родини жертв можливості поставити крапку в цих справах.

Президент також оголосив, що пожертвує 5 тисяч доларів онуці однієї з жертв, убивці якої замінили вирок. Крім того, він сказав, що Міністерство юстиції виділить майже 150 мільйонів доларів грантів на громадську безпеку.

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Позиція губернатора

Ньюсом замінив вироки 548 засудженим до смертної кари на довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. У 2019 році, після вступу на посаду губернатора, він запровадив у штаті мораторій на смертну кару. У Каліфорнії не виконували смертних вироків із 2006 року.

У листі до жителів штату Ньюсом пояснив своє рішення переконанням, що санкціоноване державою вбивство несумісне з цінностями Каліфорнії. Він визнав, що засуджені завдали постраждалим невимовних страждань, але висловив сподівання, що це рішення відокремить пам’ять про жертв від долі людей, які завдали їм шкоди.

Також Ньюсом опублікував відео, у якому звинуватив Трампа у використанні президентських помилувань для друзів і переслідуванні тих, кого той вважає своїми ворогами. Трамп зі свого боку заявив, що конгресмен-республіканець Брендон Гілл має представити законопроєкт Just Punishment for Murder Act щодо посилення покарання за вбивства.

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