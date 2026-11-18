Президент США Дональд Трамп у Манілі заявив про розширення оборонної співпраці між Вашингтоном і Філіппінами. Він зробив це 18 листопада під час двосторонньої зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим на полях саміту АСЕАН—Китай. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Оборонна співпраця

Трамп заявив, що союз США та Філіппін зараз сильніший, ніж будь-коли. За його словами, за кількох попередніх адміністрацій у відносинах двох країн були періоди, коли союз не був достатньо міцним. Президент США назвав розширення оборонної співпраці одним із ключових елементів безпеки в цій частині світу.

Також Трамп сказав журналістам, що не занепокоєний ситуацією в Південнокитайському морі.

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Енергетичні проєкти

Окремо президент США вказав на можливості для посилення енергетичної взаємодії. Він згадав про оголошений великий трубопровідний проєкт на Алясці, призначений для постачання доступних енергоресурсів союзникам і партнерам у Тихоокеанському регіоні.

Трамп назвав Філіппіни природним потенційним партнером цієї ініціативи та сказав, що уряди двох країн уже працюють над цим питанням. Він також заявив, що США й Філіппіни, ймовірно, здійснять «щось дуже велике» у сфері ядерної енергетики.

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